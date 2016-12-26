Пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 грн после планируемого повышения акцизов. Новости

Пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 грн после планируемого повышения акцизов на 40% в 2017 году. Такие прогнозы озвучивают представители табачных компаний. Об этом сообщает «Сайт города Доброполья».

«В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн – до 23 грн», – сообщил директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании «JTI Украина» Александр Когут.

Когут напомнил, что представители отрасли давно требуют принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок на 3-5 лет.

«Такой подход соответствует обязательствам по повышению минимальной ставки акциза до европейских показателей – 90 евро на 1000 шт. Сейчас в Украине этот показатель составляет 16 евро», – сказал он.

По подсчетам табачной индустрии, для гармонизации акцизных ставок с ЕС в случае повышения ставки минимального акциза на 20% Украина понадобится не менее 10 лет.

Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях Налогового кодекса, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти.