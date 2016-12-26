В Константиновке могут попрощаться с трамваем: кабель украден, предприятие банкрот. Главная

В Константиновке (Донецкой обл.) в последнее время перестал курсировать трамвай по маршруту «Трамвайное депо – Молокозовод». Как прокомментировал заместитель Константиновского городского головы Виктор Василенко, все из-за того, что украли 2 километра кабеля.

«Цена ущерба – 2 млн грн. Восстанавливать троллеи нет смысла. Константиновское трамвайное управление признано банкротом», – сообщил Василенко.

По его словам, у трамвайного управления кредиторская задолженность перед пенсионным фондом в 5 млн грн. «И все деньги, какие мы переводим на счета предприятия, автоматически арестовываются и идут в счет погашения задолженности», отметил – он.

Точно также ничем завершились попытки городских властей обновить трамвайный парк.

«Мы могли бы закупить чешские вагоны, однако и деньги на их приобретение пошли бы кредиторам», – сказал заместитель мэра Константиновки.

Кроме того, вопреки ожиданиям горожан, после открытия Северного путепровода не будет восстанавливаться и маршрут № 3.

Источник: Знамя индустрии

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