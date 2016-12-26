Пассажирам железной дороги пообещали в новогоднюю ночь сказку. Главная

Для тех, кто будет путешествовать поездом в новогоднюю ночь, железнодорожники подготовили сюрприз. В праздничную ночь проводники ПАО «Укрзализныця» превратятся в Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что пассажиры, отправляющиеся в путешествие 31 декабря, получат сладкие подарки.

В ведомстве утверждают, что железнодорожники позаботились о хорошем настроении пассажиров и праздничной атмосфере на вокзалах: фасады зданий, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности уже украшены гирляндами и иллюминацией. На вокзалах и площадях украшены новогодние елки.

Кроме того, сообщается, что в период праздников ПАО «Укрзализныця» будет приветствовать пассажиров по громкой связи на вокзалах, а в залах ожидания будут транслироваться новогодние программы.

Читайте также: