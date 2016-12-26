Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения перемирия на Донбассе,– Шкиряк. Главная

Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения перемирия на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк.

«Я думаю, нужно ставить точку вообще на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия с этими откровенными и аморальными политическими шулерами и подонками. Потому что никакие дипломатические отношения не работают с моральными уродами... Эскалация конфликта будет продолжаться. Путин не остановится. Никакого перемирия не будет. Основными горячими точками на сегодняшний день остаются Светлодарская дуга и мариупольское направление – от Марьинки до Широкино, и дальше чуть – Авдеевка постоянно находятся под вражеским огнем», – отметил он.

При этом Шкиряк подчеркнул, что украинские военные проводят успешные контратаки на Светлодарской дуге.

Фото: telegraf.com.ua