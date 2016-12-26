10 лет ожидания. В одном из домов Мариуполя наконец-то появился новый лифт (Фото). Новости

В Мариуполе у жителей дома № 39 по улице Зелинского сегодня, 26 декабря, настоящий праздник – наконец-то был запущен новый лифт. До этого подъемное устройство в доме не работало более десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам жильцов, лифт не работал с 2004 года. Особенно сложно было пожилым людям: здоровье не позволяет подниматься на 7-9 этаж с тяжелыми сумками, а некоторым не хватало сил лишний раз спуститься и посидеть на лавочке возле у подъезда.

«В 2004 году было принято решение, что лифт исчерпал свой ресурс, его нужно остановить. Ремонту он не подлежит, а только замене», – поделился наболевшей проблемой председатель ОСМД Владимир Сасюк.

С тех пор жильцы дома пытались решить эту проблему, стучась во все двери и обращаясь во все инстанции. В феврале пришли на прием к новоизбранному Мариупольскому городскому голове Вадиму Бойченко, который пообещал решить болезненный вопрос при их непосредственном участии в еще этом году.

С запуском этого лифта, как утверждают городские власти, в городе стало на одну проблему меньше. «Как мы и обещали, лифт заработал. Его стоимость составила 522 тыс. грн. Жители собрали 10 % от этой суммы. В результате совместных усилий города и жителей получен такой положительный результат», – отметил заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

«С открытием этого лифта мы отрабатывали программу, которая у нас будет запущена в 2017 году. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза для порядка 50 лифтов. В следующем году мы начнем программу по замене лифтового хозяйства», – подчеркнул заместитель мэра Мариуполя.

Таким образом, по сообщению городских властей, в планах следующего года – капитальная замена 50 лифтов, которые находятся в аварийном состоянии. На сегодняшний день в Мариуполе простаивают 8 кабин.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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