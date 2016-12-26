Переселенцы с инвалидностью из одесского «Куяльника» боятся, что их выселят из санатория в Святогорске. Новости

Переселенцы с инвалидностью, которых два месяца назад со скандалом выселили из санатория «Куяльник» в Одессе, опасаются, что история может повториться. Сейчас люди второй месяц живут в коммунальном санатории «Святые горы», у которого растут долги за отопление, ремонт и по зарплате сотрудникам.

Как сообщает «Вчасно» со ссылкой на общественное телевидение Донбасса, работники санатория четвертый месяц не получают зарплату и, по их словам, ходят на работу только потому, что им жаль переселенцев.

«Зарплату обещали заплатить, но мы не видим ни копейки уже четвертый месяц. У нас вообще вычеркнули пищеблок с оплаты», – сообщила сотрудница санатория Алина Курмас.

Женщина добавила, что она очень сочувствует переселенцам-инвалидам, которые остались без жилья и средств к существованию, и поэтому продолжает выполнять обязанности на кухне.

Также зимой в санатории отремонтировали котельную, однако выполненные работы до сих пор не оплачены. Растет долг и за отопление.

«Сейчас стоит угроза, а кто будет рассчитываться за то, что было сделано славянской теплосетью. Выставили уже счета за отопление, за полтора месяца 300 тысяч гривен, не говоря уже о цифре ремонта. Я не знаю, я думаю, примерно на полмиллиона гривен потянет», – рассказал руководитель санатория Александр Захаров.

Руководство области заявляет, что уже в декабре санаторий будет взят на баланс Донецкой обладминистрации и его долги будут погашены из областного бюджета.

«Я думаю, что до конца декабря мы закончим эту эпопею с передачей на баланс коммунального предприятия «Санаторий «Святые горы». Позиция Донецкой обладминистрации – мы полностью покроем все долги и затраты», – сообщил зампредседателя ДонОГА Игорь Стокоз.

Тем не менее, пока что переехавшие из Одессы переселенцы-инвалиды выживают за счет благотворительных организаций. Многие из этих людей так и не получили положенные им пособия. Люди опасаются, что в «Святых горах» может повториться одесская история, где их выжили из санатория, предварительно отключив водоснабжение и электроэнергию.

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