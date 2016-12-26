Ветераны АТО объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Главная

Ветераны двух батальонов «Донбасс» и «Айдар» объявили о начале блокады «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил на пресс-конференции в «Укринформе» второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Был ультиматум об освобождении наших военнопленных. Руководство террористических организаций его не выполнило. Теперь мы начинаем блокирование поставок продуктов на оккупированные территории», – сказал Виногродский.

По его словам, подобная акция, организованная ветеранами АТО, уже проходила.

«Мы уже блокировали автомобильные дороги Донбасса. С нами принимали участие другие добровольческие батальоны. После того, как мы прекратили туда подачу продуктов питания, тогда состоялся обмен пленными», – сообщил Виногродский.

Он заявил, что целью их действий является ускорение процесса освобождения военнопленных – не только тех, чьи имена внесены в официальный список заложников, но и бойцов добровольческих батальонов, которые считаются без вести пропавшими, хотя поступают данные об их нахождении у боевиков.

Второй командир батальона «Донбасс» рассказал, что в отличие от первой блокады, теперь их действия будут более продуманными и будут иметь системный характер.

«Мы готовим наши силы, готовим людей, которые будут принимать участие в блокаде. И все свои действия будем озвучивать и показывать, чтобы нас правильно понимали», – отметил он.

В свою очередь бывший и. о. начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит заявил, что на Майдане уже установили мобилизационный штаб и приглашают всех желающих присоединиться.

Он подчеркнул, что эта блокада не будет касаться мирных жителей, покупающих продукты на подконтрольной Украине территории. Акция будет касаться исключительно контрабандных потоков.

«Мы не будем пресекать действия мирных жителей, которые проносят себе продукты питания. Мы будем обращать внимание на масштабную контрабанду», – отметил Лихолит.

Начальник Штаба блокады Сергей Акимович подчеркнул, что блокада будет проходить исключительно в рамках действующего законодательства, а именно в рамках закона о запрете торговли с неподконтрольными украинским властям территориями.

Ранее сообщалось, что две недели тому назад ветераны батальонов «Донбасс» и «Айдар» выдвинули ультиматум НВФ, которые действуют на Донбассе, отпускать военнопленных Украины, или бывшие бойцы будут перекрывать торговые потоки, которые идут из территории Украины на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса.