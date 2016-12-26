Штаб Рината Ахметова запустил конкурс детского рисунка. Главная

В преддверии зимних праздников Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил конкурс детского рисунка «С Новым годом, Донбасс!». Конкурс проводится на официальных страницах Гуманитарного штаба в Facebook и Вконтакте. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

В конкурсе могут участвовать дети до 18 лет. Рисунок (его скан-копию или снимок) необходимо разместить в комментариях к конкурсному посту в одной из соцсетей. Работы принимаются с 26 декабря по 14 января, включительно.

Авторы 6 лучших рисунков получат призы – наборы акварельных красок. Работы будет оценивать жюри в составе сотрудников Гуманитарного штаба. Окончательные результаты буду опубликованы 16 января 2017 года.

ВАЖНО! К участию не принимаются работы, содержащие элементы насилия, политической агитации, расовой, национальной, религиозной или иной нетерпимости.

Фото: пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем»