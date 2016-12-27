На Донетчине знают «слабые звенья» в подготовке проектов восстановления инфраструктуры . Новости

В Донецкой области готовность к реализации инфраструктурных проектов на низком уровне — до сих пор по отдельным объектам не готова проектно-сметная документация и не пройдена экспертиза, без чего нельзя начинать торги.

После того, как распоряжением главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заказчиками работ по инфраструктурным проектам стали профильные департаменты ДонОВГА, чтобы уменьшить нагрузку на департамент капитального строительства, за последним осталась реализация 149 проектов.

По состоянию на конец декабря текущего года торги объявлены лишь на 96 объектах. Еще 15 проектов отправлены на доработку. По словам директора департамента капитального строительства Донецкой ОВГА Юрия Винокурова, ситуация не меняется в лучшую сторону.

100% готовность проектно-сметной документации демонстрируют такие города, как Бахмут (до переименования Артемовск Донецкой обл.), Мирноград (до переименования Димитров Донецкой обл.), Селидово и прифронтовой Марьинский район.

Наихудшая ситуация – в Константиновском районе, где ни по одному из трех проектов нет документации.

В Краматорске – из 32-х проектов только на 14 готовы документы.

В Великоновоселковском районе — из трех проектов два вернули на доработку.

«Подаваемые для утверждения проекты содержат множество ошибок, из-за которых приходится возвращать документы на доработку. Например, в одном пакете документов указана мягкая кровля, а в другом, который должен быть полностью идентичным, уже идет шиферная кровля», — рассказал Винокуров.

«Многие вопросы по ремонту опорных школ возникают из-за несогласованности действий между заказчиком проекта в лице местной власти, проектантами и заказчиком работ, которым является департамент капстроительства. Такие проблемы возникли, в частности, по Северской и Гришинской опорным школам. Мангушский район оказался единственным в Донецкой области, кто до сих пор не подготовил проект по ремонту опорной школы», — отметил он.

В том случае, если местная власть работает слаженно со всеми участниками процесса восстановления, результат виден сразу. Например, в Часов Яре и Покровске позже всего подготовили проекты на восстановление объектов, при этом по выполнению работ эти города опережают остальных.

Источник: Вчасно

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