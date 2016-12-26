В Донецкой области работают только пять приютов для бездомных. Новости

Граждан без определенного места жительства готовы приютить в Мариуполе, Краматорске, Дружковке, Славянске и Константиновке, где за счет городских бюджетов функционируют Центры учета бездомных лиц.

За 2016 год специализированные учреждения оказали услуги 2384 бездомным. Особо актуальными приюты становятся в зимнее время, ведь в них бездомные могут переждать морозы.

По мнению областного департамента социальной защиты, такого количества Центров для Донецкой области недостаточно, тем более каждый из них рассчитан примерно на 30 койко-мест. Руководителям городов и районов уже поставлена задача рассмотреть возможность создания специализированных учреждений для бездомных с обеспечением их оборудованием и материалами, необходимыми для создания минимальных социально-бытовых условий.

Областная власть также недовольна уровнем и обеспеченностью пунктов обогрева, открытых в разных населенных пунктах и считает их скорее формальными, для отчета.

«Все 184 заявленных пунктов обогрева должны работать на самом деле, а не числиться лишь на бумаге. Морозы покажут, как вы подошли к организации пунктов обогрева», — обратилась к мэрам и руководителям райгосадминистраций директор областного департамента соцзащиты Елена Токарева во время совещания в ДонОГА.

Источник: Вчасно