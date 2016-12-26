В Мариуполе открылось первое в Украине социальное общежитие для переселенцев (Видео). Главная

24 декабря в Мариуполе было открыто первое в Украине социальное общежитие для переселенцев из разных городов и поселков Донецкой и Луганской областей.

Левобережный район. Улица Гугеля, 14. И хотя реконструкция этого здания началась всего полгода назад, в канун новогодних праздников переселенцы уже получают первые 15 ключей. В их числе – и 12-летний Максим Рудик из Тельманово.

«У нас там двухэтажный дом, 4 комнаты. Мы переехали сюда. Здесь снимали жилье», – рассказывает Максим.

Теперь у Максима и его папы будет своя комната. Правда, за ключами мальчик приехал вместе с тренером.

«Максим и его отец Владимир живут в бараке. Отец заболел. Лежит с температурой. Я ему говорю: "Володя, не переживай, мы поедем с сыном, получим сертификат и потом уже переедете сюда"», – Виталий Мышак, тренер мальчика.

Сегодня в Украине это пока единственный проект по предоставлению жилья внутренним переселенцам. Его реализация стала возможной благодаря поддержке Европейского Союза. Общая стоимость работ по реконструкции здания, покупки мебели и техники – 8 млн грн. Жилищные проекты запланированы и на 2017 год.

«Чтобы в городе Мариуполе были созданы два полноценных дома, которые мы ввели в 2017 году в эксплуатацию и 60 квартир дали тем людям, которые сегодня остро в этом нуждаются», – рассказывает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме жилья новоселы получили в подарок пылесосы и микроволновые печи. В начале 2017 года ключи от комнат в социальном общежитии на улице Гугеля получат еще 18 семей.

Источник: ТРКК «Сигма»

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