Президент подписал госбюджет на 2017 год. Главная

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Петр Порошенко особо отметил, что правительством, Президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентного усиления защиты людей труда – поднята минимальная заработная плата до 3200 грн.

«Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы, наконец, имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имел соответствующее материальное обеспечение», – подчеркнул Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Президент подчеркнул, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных громад выросли в 5-6 раз.

Президент выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

«Это завершение очень важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий правительства, премьера, парламента и Президента», – отметил Глава государства.

Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн., «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».