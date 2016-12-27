Экономика Украины ощутимо поднялась в мировом рейтинге. Главная

Украинская экономика за год поднялась на 22 позиции в мировом рейтинге, составленном научно-исследовательским институтом SolAbility. Отчет о рейтинге мировых экономик опубликован в отчете Global Sustainable Competitiveness Index. Об этом сообщает радиостанция «Голос столицы».

Согласно рейтингу, Украина заняла 64 место против 86 места годом ранее.

Каждое государство получило определенное число баллов из 100.

На первом месте оказалась Швеция, набравшая 60,9 баллов, на втором — Норвегия с 59,4 баллами, на третьем — Финляндия с 56,2 баллами.

Также в первую десятку самых конкурентоспособных стран попали Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург.

Из стран бывшего СССР наилучший рейтинг у Литвы, она на 18 месте. Россия на 45 месте в рейтинге (в прошлом году — на 33 месте).

По итогам исследования был составлен рейтинг стран, обладающих лучшими инструментами, которые позволяют стимулировать рост экономики в будущем.

Рейтинг SolAbility основан на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление страной, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.