В Мариуполе пересмотрели стоимость питания в школах и детсадах. Новости

Начальник управления образования Мариуполя Светлана Добровольская на XIV сессии городского совета представила на рассмотрение депутатам проект решения, на основании которого устанавливается предельная стоимость питания в учебных учреждениях и обеспечение питанием детей льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Также сообщает, что депутаты проект поддержали. Таким образом, с 1 января 2017 года в общеобразовательных учебных заведениях стоимость питания у школьников 1-4 классов будет составлять до 9,39 грн в день. А для воспитанников школы-интерната №2, детского дома смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста «Центр опеки» – до 48,43 грн.

В детских садах – до 21,93 грн в сутки для детей старше трех лет и до 18,05 – в ясельных группах. При этом родительская плата за питание детей в коммунальных дошкольных учебных заведениях составит 60% от стоимости.

В проекте прописано, кто освобождается от оплаты за питание в общеобразовательных учреждениях. Это учащиеся 1-11 классов из числа детей-сирот и лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, учащиеся специальных (инклюзивных) классов в СОШ №52, школе-саду №71.

Также освобождаются от оплаты за питание дети в дошкольных учреждениях:

родители или лица, их заменяющие, в семьях, в которых совокупный доход на каждого члена семьи за предыдущий квартал не превышал уровня обеспечения прожиточного минимума (гарантированного минимума);

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, которые находятся под опекой и воспитываются в семьях, дети работников органов внутренних дел, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей, дети-инвалиды, дети из семей, которые учатся в коммунальных дошкольных учебных заведениях;

воспитанников специальных дошкольных учебных заведений (групп) для детей, нуждающихся в коррекции физического или умственного развития.

Согласно проекту, предоставляется скидка по оплате за питание детей в коммунальных дошкольных учебных учреждениях семьям, имеющим трех и более детей, в размере 50 процентов.

При этом финансирование питания учеников 1-4 классов, льготных категорий и воспитанников учреждений интернатного типа будет происходить за счет средств городского бюджета.