Гройсман уверен, что госбюджет-2017 станет бюджетом развития и роста Украины. Главная

Государственный бюджет на 2017 год станет бюджетом развития и роста Украины. Об этом, как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которой Президент подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

«Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017 год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста», – подчеркнул Владимир Гройсман.

«Фактически, мы сбалансировали бюджет таким образом, что он в интересах людей и нашего прекрасного государства», – отметил премьер-министр.

Гройсман также сообщил, что в бюджете на 2017 год предполагается рост экономики, а также в частности реализация масштабных инфраструктурных проектов по строительству дорог, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, финансирование Вооруженных Сил Украины.

Также запланированы мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан в частности через механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что позволит «создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели».

Кроме того, в бюджете на 2017 год сохранена и развита децентрализация в том числе по повышению ответственности местной власти. «Ресурсы и для развития, и модернизации и всего прочего. Сегодня на местах деньги есть. Там, где кому будет трудно, мы поддержим, поможем и никому не дадим каким-то образом потерять темп», – отметил Гройсман.

В сообщении также отмечается, что «сразу после подписания Закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению».

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