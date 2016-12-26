Пенсии за январь украинцам выплатят до Нового года (Видео). Главная

Пенсии за январь украинцам выплатят до Нового года. Такое решение приняли в Кабмине. Досрочные начисления денег начнутся с 27 декабря. Это связано с новогодними праздниками. Ведомости для получения январской пенсии уже направлены из пенсионного фонда в банковские учреждения и отделения «Укрпочты».

«Все получатели пенсий по банкам, выплата которых была установлена с 4 по 15 число, начнут получать пенсии с 27 по 29 декабря. Это пенсия, еще раз говорю январская. Финансирование пенсий мы ожидаем сегодня, чтобы вовремя и в банки и на почтовые отделения были средства доставлены. Нами были написаны письма. Как в банки, так и на почтовые отделения доставлены ведомости. И в письмах по банкам мы просили о том, чтобы они своевременно наполнили банкоматы и обеспечили своевременное зачисление на счета пенсионеров», – рассказывает начальник Красноармейского объединенного пенсионного фонда Неля Аржавитина

Если получить пенсию в эти дни возможности нет, придется ждать 5-го января, пояснили в Пенсионном фонде.

«Если пенсионеры у нас получают пенсию через банковские учреждения, и дата выплаты у них с 16 по 25 января, и если пенсионер получает через почтовое отделение, и дата выплаты у него с 11 по 25 января, то они смогут получить свою пенсию в обычном режиме в ту дату, которая предусмотрена у пенсионера и заведомо ему известна», – говорит замначальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Светлана Глущенко.

Источник: ТК «Донбасс»

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