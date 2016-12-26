В Дружковке стартовал новогодний марафон ХК «Донбасс» (Видео). Главная

Новогодний марафон хоккейного клуба «Донбасс» стартовал в Дружковке. На Ледовой арене «Альтаир» в течение восьми дней будут выступать со своими программами, соревноваться и получать подарки дети Донецкой области, воспитанники спортивных школ. Принять участие смогут все желающие.

Новогодний марафон в Дружковке начался игрой Украинской хоккейной лиги. На льду встретились клубы «Донбасс» и «Кривбасс». Трибуны переполнены.

Дончане открыли счет на 44 минуте. Первую шайбу в ворота противника с передачи Александра Победоносцева забросил Виталий Лялька.

Еще два результативных броска окончательно решили исход матча. 3:0 в пользу «Донбасса». Игра была напряженной и победа далась не легко, говорят хоккеисты.

«Вратарь удачно играл, моментами очень хорошо. И ребята контратаковали, команда "Кривбасса", очень опасно тоже. В принципе очень удачно, что мы забили гол первыми. Потому что такая игра была до первой шайбы забитой. Ну, потом удачно забили первый, потом второй, и поняли, что победу не отпустим», – говорит капитан ХК «Донбасс» Александр Победоносцев.

В перерыве матча выступили самые юные воспитанники детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Донбасс», продемонстрировав один из номеров праздничной новогодней постановки. Ее покажут детям Дружковки, Константиновки, Краматорска, Славянска и Константиновского района в ближайшую неделю в рамках марафона.

Еще одним приятным сюрпризом для зрителей стал розыгрыш сувениров.

В ходе реализации социального проекта Благотворительного фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба «Донбасс», по окончании матча воспитанники клубной ДЮСШ получили сладкие подарки. С 19 декабря официальные делегации Фонда и хоккейного клуба посещают учебные заведения донецкой области, где вручают детям и педагогам сладкие наборы. Всего в рамках акции их получат 58 тысяч учащихся из 150 школ. Но главный подарок, говорят дети, – возможность заниматься любимым спортом.

В течение недели хоккейный клуб «Донбасс» ждет маленьких жителей Дружковки, Краматорска, Славянска, Константиновки, Константиновского района на арене «Альтаир», где будут проходить новогодние ледовые постановки, выставочные матчи и другие праздничные мероприятия.

Источник: ТК «Донбасс»