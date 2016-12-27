Заветное желание – встретить Новый год в кругу семьи. Война разлучила пенсионеров с детьми (Видео). Главная

Их заветное желание – встретить новый год в кругу семьи. Пенсионеры Мирончук живут в поселке Славное, что на линии разграничения. Война разделила их с детьми и внуками. В полуразрушенном поселке осталось 50 человек. Без магазинов, аптек и мобильной связи.

Разрушенные дома, покореженные заборы и пустынные улицы. Жители Славного одними из первых узнали, что такое война. Здесь разорвались тысячи снарядов.

Выживать в поселке остались 50 человек. Среди них пенсионеры Мирончук. Их дом, во время бомбежек, уцелел, разрушены только хозяйственные постройки.

Журналистов супруги встречают у порога. Александр Яковлевич даже побрился. Вот только на лице остались раны – зрение подводит.

У Надежды Максимовной сломана нога. Три года назад ей вставили металлическую пластину. Теперь необходимо регулярное наблюдение врача, но в селе нет, даже фельдшерского пункта.

Сейчас супруги стараются выжить на свои минимальные пенсии. Выручает домашнее хозяйство и гуманитарная помощь. В поселок ее привезла бригада волонтеров. Мобильная бригада Штаба Рината Ахметова. В отдаленных районах выдали 260 тысяч продуктовых пакетов. А за все время работы роздали более одиннадцати миллионов наборов выживания мирным жителям Донбасса.

В преддверии Нового года наборы выживания дополнили продуктами к праздничному столу. На десерт – коробка конфет.

Сегодня на плите у Надежды Мирончук жареный картофель. К празднику обещает приготовить фирменные голубцы. Главное, чтобы дети и внуки смогли приехать. Старики их очень ждут.

Источник: ТК «Донбасс»