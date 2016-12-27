Более шести тысяч гражданин РФ получили украинское гражданство с 2014 года по декабрь 2016 года. Главная

С 2014 года по декабрь 2016 года более шести тысяч гражданин РФ получили украинское гражданство. Такой ответ на свой запрос от Государственной миграционной службы Украины получил юрист Маси Найем. Юрист опубликовал ответ на своей странице в Facebook.

В опубликованном письме говорится, что, по подсчетам Государственной миграционной службы, в период с 2014 года по декабрь 2016 года по упрощенному порядку гражданство Украины получил 6261 гражданин РФ.

Указом президента украинское гражданство получили 357 граждан Российской Федерации.

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