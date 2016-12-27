Из 41 тыс. пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных в Краматорске, пенсию получает только каждый третий. Главная

На учете в Краматорском пенсионном фонде находится 116 тыс. пенсионеров, из которых пенсию получают только 79 тыс. человек. Из 41 тыс. пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных в Краматорске, пенсию получает лишь каждый третий.

По сравнению с началом 2016 года, среднемесячный размер пенсии по городу увеличился на 124 грн и составляет 1982 грн.

«За 11 месяцев расходы на выплату пенсий составили 1 млрд 636 млн грн, что почти на 15% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», – рассказали в городском управлении ПФУ. За этот период в Пенсионный фонд Краматорска поступило почти 600 млн грн собственных средств, что составляет 76% плановых показателей.

Источник: Восточный проект

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