В Краматорске планируют получить в 2017 году 1,677 млрд грн доходов в городской бюджет. Главная

На заключительной в этом году сессии Краматорского городского совета (Донецкая обл.) депутаты приняли бюджет на 2017 год.

Запланированные доходы составят 1,677 млрд грн, это почти на полмиллиона гривен больше, чем в прошлом году. Доходы общего фонда бюджета запланированы в размере 1,654 млрд грн, расходы – 1,493 млрд грн.

По словам председателя планово-бюджетной комиссии Александра Гончаренко, поступления в городскую казну увеличатся за счет налога на доходы физлиц (подоходного налога).

«При расчете поступлений налога на доходы физлиц учитывалась минимальная зарплата в размере 3200 гривен в месяц. Кроме того, мы прогнозируем рост поступлений от налога на недвижимость, платы за землю, сдачи коммунального имущества в аренду, акцизного сбора и единого налога», – объяснил депутат.

Расходная часть городского бюджета также возрастет по сравнению с прошлым годом. Финансирование образования увеличится почти на 107 млн грн, или на 40 процентов (до 376,9 млн грн). Основная статья расходов – это оплата труда, на зарплату учителей школ и воспитателей детских садов в будущем году выделят на 87 млн грн, или на 54 процента больше. Вторая по величине статья расходов – энергоносители.

Бюджет сферы здравоохранения вырастет скромнее: на 41 млн грн, или на 18 процентов (до 237,6 млн. грн). Из них около 170 млн гривен пойдут на зарплату медработников.



Увеличиваются расходы также на культуру и спорт: на 37 и 30 процентов соответственно. А вот жилищно-коммунальное хозяйство потеряет 2 млн грн – в будущем году не планируется финансовая поддержка ОСМД, водопроводно-канализационного хозяйства, обустройство съездов на остановках общественного транспорта.

Расходы бюджета развития составят почти 160 млн грн. Более 13 млн грн предназначено на приобретение медицинского оборудования для краматорских больниц и центров первичной медико-санитарной помощи, запланированы капитальные ремонты учреждений здравоохранения. Продолжатся капремонты школ и детсадов, будет пополняться их материально-техническая база.



Значительная часть бюджета развития предназначена на благоустройство – более 34 млн грн. За эти средства продолжится ремонт автодорог, внутриквартальных проездов и мостов. Также запланирован капремонт тротуаров на центральных улицах.

Бюджет 2017 года предусматривает и обустройство новых зон отдыха. Так, появится в Краматорске сквер имени Скрябина, будут построены скверы на Станкострое и на улице Ярослава Мудрого.

«Бюджет 2016 года был профицитным, это дает нам возможность в будущем году увеличить расходы по многим направлениям», – подытожил Александр Гончаренко.

Источник: Восточный проект

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