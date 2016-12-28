Если на переселенца подают в суд за переплату адресной помощи. Рекомендации юристов. Новости

В последнее время участились случаи привлечения к уголовной ответственности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по статье 190 УК Украины (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием – мошенничество). К уголовной ответственности по данной статье государство привлекает тех переселенцев, у которых есть переплаты по адресной помощи. Уже известно о пяти вынесенных судебных решениях. Общественная организация «Донбасс SOS» подготовила рекомендации по данному поводу.

Порядок назначения адресной помощи переселенцам регулируется Постановлением Кабинета министров Украины №505 от 01.10.2014. И, в разный период, в п. 6. Постановления были установлены разные ограничения на получения адресной помощи:

– в период с 07.10.2014 по 23.04.2015 было установлено, что адресная помощь не назначается в том случае:

кто-либо из членов семьи имеет во владении жилое помещение, расположенное в регионах, отличных от временно оккупированной территории Украины и районах проведения АТО; во владении семьи есть 2 или более транспортных средств, подлежащих государственной регистрации и учету в Госавтоинспекции (автобусов, грузовых и легковых автомобилей). При этом не учитывались транспортные средства, полученные или приобретенные на льготных условиях через уполномоченные органы, а также транспортные средства отечественного производства, находящиеся в эксплуатации в течение более 10 лет с даты выпуска, и другие транспортные средства, находящиеся в эксплуатации в течение более 15 лет с даты выпуска; кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

– в период с 24.04.2014 по 09.09.2015:

кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение, расположенное в регионах, отличных от временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО; кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

– в период с 09.08.2015 по текущую дату:

кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение, расположенное в регионах, отличных от временно оккупированной территории Украины, районов проведения АТО и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения; кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

То есть, если переселенец при заполнении заявления на получение адресной помощи не указал информацию о жилье, автомобилях, депозитах (в зависимости от периода), и при этом получал адресную помощь, то по данной адресной помощи возникла переплата (суммы у всех разные) и данная переплата должна быть возвращена в государственный бюджет.

Поскольку Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) пока не освобождено от уплаты судебного сбора, то государство решило взыскивать данную переплату путем возбуждения уголовных дел. Справедливо ли это? Нет. Но поскольку такое случается, всем, кто оказался в подобной ситуации, рекомендуется не пренебрегать всевозможной правовой помощью в данных вопросах.

Если Вы получили письмо от УТСЗН о переплате

Исходя из обращений к юристам «Донбасс SOS», изначально сотрудники УТСЗН по результатам верификации получают информацию о переплате по адресной помощи. После чего лиц, по которым выявлена переплата, уведомляют письмом и/или телефонным звонком о такой переплате и просят дать пояснения. Не игнорируйте письма о переплате, отвечайте на них. В своих ответах обязательно, указывайте, что умысла в ваших действиях не было. Если у вас есть необходимость в помощи в составлении ответа на письмо о переплате, «Донбасс SOS» готов помочь: присылайте ваши письма от УТСЗН по адресу: Donbasdoc@i.ua.

Если Вас вызывают правоохранительные органы

Также «Донбасс SOS» просит обратить внимание на некоторые рекомендации касательно встреч с правоохранительными органами. Такое общение не приносит удовольствия, и к нему лучше подготовиться.

Изначально необходимо определить: на каком основании вас вызывают. Если уголовное дело еще не возбуждено и сотрудники полиции (прокуратуры) приглашают вас, то неявка по приглашению не может повлечь за собой никакой ответственности. Вызов должен быть согласован с вами и происходить в удобное для вас время. Приглашение не имеет обязательной силы, то есть по приглашению вы имеете полное право не явиться.

Запомните: явка в полицию (прокуратуру) обязательна в том случае, если имеется повестка, выписанная по конкретному уголовному делу. То есть вы должны получить повестку и явится на такое процессуальное действие, как допрос.

Время и способ получения повестки. Вам должны вручить повестку не позднее, чем за 3 дня до дня явки в полицию (прокуратуру). Повестку могут вручить по почте, по электронной почте, по факсу, по телефону или телеграммой. Надлежащим подтверждением получения вами повестки или ознакомление с ее содержанием другим путем является роспись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись вручения повестки, любые другие данные, подтверждающие факт вручения повестки или ознакомления с ее содержанием. Направление повестки электронной почтой является правомерным, если вы предварительно сообщили следователю, прокурору адрес своей электронной почты. Несвоевременное получение повестки о вызове является уважительной причиной для неявки лица на вызов в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 138 УПК Украины.

Кому могут вручить повестку. Вам и только вам, если вызывают вас. И только при условии вашего временного отсутствия по месту жительства повестка для передачи вам повестку могут вручить под расписку взрослому члену семьи или другому лицу, которое с вами проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту вашей работы. Члены семьи и/или лица, которые с вами проживают, имеют право не принимать повестку, если у них нет уверенности в том, что они смогут вам передать повестку за три дня до даты проведения допроса. ЖЭО или администрация по месту Вашей работы имеют право на принимать повестку, если им не будут предоставлены доказательства вашего временного отсутствия по месту вашего жительства.

Кто может вручить повестку. Повестка вручается работником органа связи, работником правоохранительного органа, следователем, прокурором, а также секретарем судебного заседания, если такое вручение осуществляется в здании суда.

Повестка должна содержать следующую обязательную информацию:

Ст. 37 УПК Украины определены требования к содержанию повестки, в частности, в ней должны быть указаны:

кто вызывает (фамилия и должность следователя, прокурора);

куда вызывают (наименование и адрес, номер телефона или других средств связи);

кого вызывают (ваши фамилия и адрес);

наименование (номер) уголовного производства, в рамках которого вызывают;

в качестве кого вас вызывают (ваш процессуальный статус: свидетель, подозреваемый, обвиняемый);

когда вызывают (время, день, месяц, год);

для чего вызывают (процессуальное действие (допрос);

последствия неявки на вызов с указанием текста соответствующих положений закона, в том числе возможность применения привода;

предусмотренные УПК Украины уважительные причины, по которым вы можете не явиться по вызову, и напоминание об обязанности заранее уведомить о невозможности явки;

подпись следователя, прокурора, который вызывает.

Отсутствие любого из указанных реквизитов свидетельствует о несоответствии повестки о вызове требованиям действующего законодательства Украины. То есть, если данной информации нет, то это «приглашение». Если вы получили повестку, в которой указана цель вызова не допрос, а опрос, беседа, дача пояснений, или еще что-нибудь в этом роде, то это «приглашение». Хотите оказать содействие работникам полиции (прокуратуры) – ваше личное решение. Не хотите – никто не может вас заставить это сделать.

Помните! Между допросом и опросом, дачей пояснений, беседой есть огромная разница. Допрос ведет следователь под протокол и предупреждает об ответственности за правдивость излагаемых вами сведений. От допроса отказаться возможно только при наличии уважительных причин (об этом чуть дальше). А вот дача объяснений – это ваше сугубо добровольное дело.

Но, получив правильно оформленную повестку, вы должны явиться в полицию (прокуратуру) и от этого никуда не деться. Если по уважительной причине (болезнь, нахождение в другом городе/стране) вы не можете выполнить требования повестки – обязательно сообщите в подразделение, куда вас вызывают. Желательно для начала звонить не должностному лицу, которое вызывает, а в дежурную часть, где ваш разговор будет зафиксирован записывающим устройством и станет доказательством того, что вы не намеренно уклонились от явки. Но примите к сведению, что потом от вас могут потребовать документального подтверждения причины неявки (больничный лист, дорожные билеты и т.д.). В соответствии со ст. 138 УПК Украины уважительными причинами являются:

задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;

ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения;

обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства);

отсутствие в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др;

тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение;

смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;

несвоевременное получение повестки;

другие обстоятельства, которые объективно не дают вам возможности явиться на допрос.

Важно! Перед посещением полиции (или другого подразделения правоохранительных органов) сообщите об этом кому-нибудь из друзей или близких: в какое подразделение направляетесь, когда, кто и в связи с чем вас туда вызывает.

Сразу же после того, как вы вошли в помещение – требуйте у дежурного на КПП чтобы вас записали в соответствующем журнале посетителей (ваши ФИО, дата и время прибытия, к кому из сотрудников вы пришли). Ту же процедуру необходимо повторить на выходе. Это не просто бюрократия – а залог того, что потом никто не скажет, что вас там не было.

Не игнорируйте правовую помощь в данном вопросе. Если у вас есть возможность и позволяют средства, проконсультируйтесь с адвокатом по уголовным делам. Если нет, то первичную консультацию, вы можете получить на «горячей линии» «Донбасс SOS» 0-800-309-110. Кроме того у разных общественных организаций открыты бесплатные приемные в разных регионах.

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