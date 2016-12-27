Контролировать выбросы предприятий скоро сможет любой житель Донецкой области. Новости

На территории Донетчины разместят семь стационарных постов наблюдения за окружающей средой, которые позволят мониторить выбросы не только в атмосферный воздух, но также уровень загрязнения грунта и воды.

Как рассказали в ходе конференции «Внедрение автоматизированной системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области», уже готово программное обеспечение и происходит закупка оборудования для постов, которые будут работать в Мариуполе, Краматорске, Курахово, Бахмуте, Николаевке и Новолуганке.

Были выбраны наиболее нагруженные по загрязнению атмосферного воздуха населенные пункты. В планах также закупка двух передвижных лабораторий, которые смогут перемещаться для замера выбросов. Также в 2017 году появятся два поста на реке Северский Донец – в районе Райгородка и Богородичного.

«Уже в марте-апреле любой житель Донецкой области сможет зайти на сайт ДонОГА, выбрать закладку «Мониторинг» и в режиме реального времени получить информацию об уровне загрязнения окружающей среды», – пояснил директор областного департамента экологии Сергей Натрус.

Из областного экологического фонда на формирование автоматизированной системы мониторинга в текущем году были выделены 18 млн грн, на будущий год запланировано еще 40 млн грн.

Стационарный пост будет представлять из себя контейнер с антивандальным ограждением и наружным освещением. Все они будут автоматическими – рабочее место оператора организуют в Донецком региональном центре обращения с отходами, где уже создан отдел мониторинга. Информация с сервера будет направляться в Министерство экологии.

По словам Натруса, у областной власти, департамента экологии нет инспектирующих функций, и повлиять на работу промышленных предприятий нет возможности. Когда информация о выбросах и загрязнении окружающей среды станет полностью публичной, это будет одним из рычагов для общественности, экологической инспекции повлиять на состояние окружающей среды в регионе.

Источник: Вчасно

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