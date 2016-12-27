Из 56 тыс. зарегистрированных в Славянске переселенцев только 14 тыс. являются трудоспособными. Новости

Большинство из зарегистрированных в Славянске (Донецкая обл.) переселенцев относятся к социально незащищенным категориям. Такой тезис прозвучал во время отчета городского головы Славянска на пленарном заседании. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Согласно информации Управления социальной защиты населения, по состоянию на 23 декабря 2016 года в Славянске зарегистрированы 56 тыс. 217 переселенцев. При этом только четвертая часть из них – 14 тыс. 16 человек – являются трудоспособными.

Также зарегистрированы: 32 тыс. 707 пенсионеров, 6 тыс. 792 ребенка, 2 тыс. 702 инвалида.

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