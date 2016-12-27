Ветераны АТО намерены добиваться прекращения подачи электричества и воды на неподконтрольные территории Донбасса. Главная

Ветераны АТО намерены на законодательном уровне добиваться прекращения электро– и водоснабжения на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. В частности, как сообщает 112.ua, это во время брифинга отметил бывший и. о. начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит.

«С террористами нужно говорить силой, а не уговорами. Будем на государственном уровне добиваться, чтобы туда не шли электричество и вода. Это война. Люди, которые остались на оккупированных территориях, нас поймут», – отметил он.

По словам Лихолита, борьба с незаконными поставками грузов на неподконтрольные украинским властям территории будет также происходить в координации с местным населением. «Все пути нам известны. Мы координируем действия с местными жителями. Это боевая операция», – подчеркнул он.

Как сообщалось, ветераны АТО заявили о начале экономической блокады «ЛНР/ДНР». По словам ветеранов АТО, на этот раз блокада будет более серьезная, чем годами ранее. В первую очередь намерены бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.

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