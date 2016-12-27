Ситуация в пунктах пропуска 27 декабря. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/150;

«Марьинка» – 200/150;

«Новотроицкое» – 0/150;

«Гнутово» – 180/50.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

26 декабря, по данным Госпогранслужбы, через пункты пропуска линию разграничения пересекли 22 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5100 человек и 730 транспортных средств, «Марьинку» – 5585 человек и 1135 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4590 человек и 945 транспортных средств, «Гнутово» – 3055 человек и 800 транспортных средств; «Станицу Луганскую» – 3645 человек.

Фото: joinfo.ua