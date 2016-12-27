Сводка из зоны АТО за 26 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 37 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 27 декабря сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

На мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров противник вел огонь по Талаковке и Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

На донецком направлении из минометов противник вел огонь по Луганскому, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

В «ДНР» на момент публикации материала свою версию событий вдоль линии разграничения не предоставили.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиновка 12 раз подвергся обстрелу, огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия. Также дважды обстрелян из СПГ район села Логвиново. Дважды киевские силовики обстреляли из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия окраины Луганска. По району села Желобок огонь велся из 82-мм минометов, СПГ и стрелкового оружия. Также был обстрелян из автоматического станкового гранатомета АГС район поселка Фрунзе. Район села Новокиевка подвергся обстрелу из стрелкового оружия».