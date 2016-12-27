Блокада неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь за собой серьезные последствия. Такую мысль в интервью «Интерфакс-Украина» высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Это не поможет, а, наоборот, помешает в вопросе освобождения незаконно задержанных. Мы ведь понимаем, что там многие люди де-факто живут в заложниках. Давайте их накажем? Плюс если вы хотите, чтобы страна прошла осенне-зимний период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране», – сказал Черныш.

Министр также отметил, что Украина не может обойтись без антрацита, который добывается на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, поскольку ТЭЦ могут работать только на таком виде топлива.

«ТЭЦ ведь не работают на другом виде топлива – только на антраците, они так "заточены"», – подчеркнул Вадим Черныш.

Напомним, ветераны двух батальонов «Донбасс» и «Айдар» объявили о начале блокады «ДНР» и «ЛНР».

Фото: radiosvoboda.org

Читайте также: