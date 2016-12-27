Как получить выгоду от субсидии. Лайфхаки от Минсоцполитики. Главная

Если сумма сэкономленных субсидий за коммунальную услугу больше, чем обязательный ежемесячный платеж, и в платежке отражено «к оплате: 0», то субсидианты имеют право не платить дополнительные средства за потребленные газ, тепло, электроэнергию или воду. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

В то же время, отмечают в пресс-службе, не стоит верить слухам о том, что если не использовать в полном объеме газ, воду и другие коммунальные услуги, на которые назначена субсидия, то в конце года придется доплатить.

«Это миф. Если семья использовала меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет законное право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей, в том числе обязательной платы за коммуналку. Скажем, в декабре обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано только 300 кубов. Остаток - стоимость 100 кубов - можно использовать в следующем месяце. При этом, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы поставщиками коммунальных услуг должны указываться в платежке как переплата (с минусом)», - пояснили в министерстве.

Во всех остальных случаях граждане, пользующиеся субсидией, обязаны ежемесячно платить свою обязательную долю расходов на оплату этих услуг. В случае если стоимость фактически использованной услуги меньше, чем обязательный платеж по субсидии, семьи имеют право оплатить фактическую стоимость использованной электроэнергии, газа или воды. То есть, что потребили, за то заплатили, не считая субсидии.

Поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах. Это предусмотрено законодательством по соблюдению правил по поставке и расчету услуг. Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги «игнорирует» сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива »).

В пресс-службе подчеркнули, что в случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.