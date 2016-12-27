Если цель блокады Донбасса – заморить людей голодом, то ее начинать не нужно, – Чубаров о блокаде Донбасса. Главная

Блокада неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, если ее цель – голод на ней, – не должна начинаться, считает нардеп Рефат Чубаров. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Чубарова, цель инициаторов блокады – освобождение пленных – вряд ли можно реализовать путем блокады Донбасса.

«Если кто-то ставит себе целью любой блокады, в том числе блокады части Донецкой и Луганской областей… это нечеловеческая цель и не нужно начинать блокаду, чтобы кого-то заморить голодом. Я понимаю цель, которую ставят активисты, чтобы отпустили всех пленных, но знаем, и это можно рассказать с блокады Крыма, что такие задания они могут ставить, но они нереализуемые. Другое задание – это то, что было на блокаде Крыма и там эта задача была достигнута, – максимально удорожить содержание Крыма Россией, которая оккупирована нашу землю. В ситуации с ОРДЛО такое задание тоже, к сожалению, не совсем может быть реализовано, хотя понятно, что РФ туда придется поставлять продукты питания», – считает он.

Ранее второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский отметил, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады «ЛНР/ДНР». По его словам, в этот раз блокада планируется более серьезная, чем годами ранее.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.

Фото: inforesist.org

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