Тука раскритиковал идею блокады неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Главная

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука на своей странице в Facebook раскритиковал идею блокады неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Тука отметил, что эти действия не согласованы ни с СБУ, ни с МВД, ни с ВСУ, следовательно «установка каких-либо блокпостов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей».

«Намерение "заморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой государственной границы – откровенный бред», – добавил замминистра.

Вместе с тем, по словам Туки, блокада является предоставлением нового информационного повода для второй стороны конфликта на Донбассе.

«Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (уже и началось)», – отметил Георгий Тука.

Фото: varota.com.ua

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