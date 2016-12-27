За неделю переселенцев в Украине стало на тысячу меньше. Главная

По состоянию на 26 октября в Украине на учете в органах социальной защиты состоят 1 млн 657 тыс. 076 переселенцев, или 1 млн 334 тыс. 830 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«1 103 792 семьи обратились за назначением пособия, 1 015 225 из них такая помощь назначена. С начала 2016 года получателям помощи профинансировано 3 125 579 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Отметим, что по сравнению с прошлой неделей число переселенцев уменьшилось на 1130 человек.

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