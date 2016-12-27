Результат Савченко: «ЛДНР» передали двух заложниц (Фото). Главная

Сегодня, 27 декабря, «ДНР» передала руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин, ранее удерживаемых в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что украинской стороне были переданы Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, и что это «жест доброй воли» со стороны властей «ЛДНР».

По мнению Рубана, сегодняшняя передача «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе».

Передача женщин прошла на территории «ДНР» между Донецком и Макеевкой.

Ранее по результатам встречи в Минске 7 декабря народного депутата Украины Надежды Савченко с главами «ЛДНР» представители «республик» заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» Преснякову и Сворак. Захарченко и Плотницкий пояснили, что на такой шаг они идут «в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену в Украине».

Также на встрече Савченко с лидерами «ЛДНР» присутствовал Владимир Рубан.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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