Результат Савченко: «ЛДНР» передали двух заложниц (Фото). Главная

Сегодня, 27 декабря, «ДНР» передала руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин, ранее удерживаемых в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
Отмечается, что украинской стороне были переданы Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, и что это «жест доброй воли» со стороны властей «ЛДНР».
По мнению Рубана, сегодняшняя передача «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе».
Передача женщин прошла на территории «ДНР» между Донецком и Макеевкой.
Ранее по результатам встречи в Минске 7 декабря народного депутата Украины Надежды Савченко с главами «ЛДНР» представители «республик» заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» Преснякову и Сворак. Захарченко и Плотницкий пояснили, что на такой шаг они идут «в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену в Украине».
Также на встрече Савченко с лидерами «ЛДНР» присутствовал Владимир Рубан.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
- Детали визита Захарченко и Плотницкого в Минск, а также их встречи с Савченко
- Савченко подтвердила, что встречалась с Захарченко и Плотницким в Минске, – СБУ
- В «ЛНР» признали встречу с Савченко, в «ДНР» пока открещиваются
- «Чертей я пока не увидела», – Надежда Савченко о поездке в Минск
- Кремль подтвердил свое участие на переговорах Савченко с «ЛНР» и «ДНР»
- Я увидела в их глазах боль за людей, которых они повели за собой, – Савченко о Захарченко и Плотницком
- Савченко хотят лишить членства в ПАСЕ. За ее позицию
- Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина». Официальное заявление
- Савченко хотят исключить из комитета по вопросам нацбезопасности
- Верховная Рада отозвала Савченко из ПАСЕ. Надежда не переживает
Комментарии