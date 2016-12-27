Посол Франции в России сделал заявление по Донбассу. Главная

Новых инициатив по урегулированию ситуации на востоке Украины в настоящее время нет, заявил в интервью «РИА Новости» посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

«Других инициатив на повестке дня пока не стоит. Мы по-прежнему считаем, что минские соглашения — хорошие соглашения. Пока альтернативы им нет», — сказал французский дипломат. Тем не менее, он отметил, что в Париже обеспокоены возобновлением напряженности и насилия в Донбассе.

Что касается вопроса снятия санкционных мер в отношении РФ, посол подчеркнул, что «мы все хотим, чтобы санкции были отменены».

«Эти санкции неблагоприятны как для России, так и для Украины и Европы. Но санкционные меры нельзя снять до тех пор, пока минские соглашения не будут реализованы. Обсуждение продолжается на техническом уровне, на уровне советников канцлера и Президентов, министров иностранных дел, и даже на уровне Глав государств. К сожалению, прогресс достигается не быстро. Между сторонами сейчас нет доверия», — заявил Рипер.

Фото: ТАСС