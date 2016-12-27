В Украине запретили еще одно лекарство от гриппа: на него нет лицензии. Новости

В Украине запретили продавать, реализовывать и хранить американский медикамент для лечения гриппа «Gripex NOC». Об этом сообщает «Сайт города Доброполья».

Данный лекарственный препарат выпускается в виде таблеток в глистерах и производится компанией «Фармация Интернешнл Инк.».

Запрет на продажу и хранение «Gripex NOC» введен государственной службой Украины по контролю за лекарственными средствами и наркотическими веществами. Причиной такого ограничения стало уведомление от органов охраны порядка: были выявлены незарегистрированные партии «Гриппекса», которые хранились оптом на складах, не имеющих лицензий на медикаменты. Как оказалось, «Gripex NOC» в Украине вообще не зарегистрирован. Данное средство, как и ряд других препаратов «Гриппекс» – это комбинированные медикаменты на основе парацетамола. Лекарство применяется для лечения ОРВИ и гриппа и оказывает жаропонижающее, болеутоляющее, сосудосуживающее действие.

Ведомством выдано распоряжение всем объектам государственной собственности, которые осуществляли реализацию, хранение и применение «Гриппекса», проверить, есть ли данный препарат у них. При его обнаружении медикамент обязаны снять с продаж, чтобы утилизировать. Данное постановление было принято ведомством 25 декабря. Данные требования, по словам начальника Департамента коммуникаций Госслужбы Николя Холоденко, в течение суток после выхода распоряжения сообщаются всем объектам, которые могут иметь доступ к препарату: это аптеки, медучреждения, склады медицинского товара и т.д., которые обязаны выполнить распоряжение и избавиться от «Гриппекса».

Ранее в Украине уже был введен ряд запретов на несколько препаратов, среди которых пробиотики, антибиотики, противовоспалительные средства и ферменты. Причины запрета – как отсутствие регистрации в Украине, так и выявление среди данных медикаментов подделок.

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