В Северодонецке полностью отремонтировали детсад (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) за средства городского бюджета был проведен ремонт системы наружного освещения с установкой новых прожекторов с энергосберегающими лампами в детском саду №19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель Северодонецкого городского головы Андрей Гавриленко.

По его словам, была проведена реконструкция системы внутреннего освещения детского сада с заменой автоматов, светильников на энергосберегающие.

«Были капитально отремонтированы санузлы в 4 детских группах с заменой плитки на полу, на стенах, с заменой систем водоподведения и водоотведения, заменой окон и дверей в санузлах, заменой систем освещения, установкой новой специальной детской сантехники», – рассказал заместитель мэра.

«Также для детского сада был приобретен холодильник и жарочный шкаф в пищеблок, и две новые стиральные машины для прачечной», – отметил чиновник.

Фото Facebook/ Андрей Гавриленко

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