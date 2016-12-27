В Северодонецке полностью отремонтировали детсад (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) за средства городского бюджета был проведен ремонт системы наружного освещения с установкой новых прожекторов с энергосберегающими лампами в детском саду №19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель Северодонецкого городского головы Андрей Гавриленко.
По его словам, была проведена реконструкция системы внутреннего освещения детского сада с заменой автоматов, светильников на энергосберегающие.
«Были капитально отремонтированы санузлы в 4 детских группах с заменой плитки на полу, на стенах, с заменой систем водоподведения и водоотведения, заменой окон и дверей в санузлах, заменой систем освещения, установкой новой специальной детской сантехники», – рассказал заместитель мэра.
«Также для детского сада был приобретен холодильник и жарочный шкаф в пищеблок, и две новые стиральные машины для прачечной», – отметил чиновник.
Фото Facebook/ Андрей Гавриленко
Читайте также:
- В Дружковке переполнены детсады. В очереди – 80 малышей
- В Покровске с 1 января на 20% повышается стоимость питания в детсадах
- В детсад Красногоровки волонтеры привезли буржуйки (Фото)
- В детсадах Мирнограда стало больше переселенцев
- В Марьинке единственный детсад за два года так и не восстановлен. Но в нем воспитываются дети
- 5-летний Владик из Марьинки: Я спал в подвале, мама банки убрала, и туда меня положила с одеялом
- В Мариуполе заработала электронная очередь в детсады
- На Луганщине отремонтировали детский сад, пустовавший со времен распада СССР (Фото)
- В Курахово из-за переселенцев власти пытаются решить вопрос нехватки мест в детсадах
Комментарии