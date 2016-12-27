Бюджет-2017 Бахмута: поиск резервов, сокращения медиков. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск Донецкой обл.) 24 декабря внеочередная сессия Бахмутского городского совета рассмотрела и утвердила бюджет на 2017 год. Принятие главного финансового документа города было основным вопросом пленарного заседания, остальные вопросы, так или иначе, были с ним связаны.

Сравнить показатели доходов и расходов с текущим бюджетом уже не корректно — теперь бахмутчане считают свои средства без городов-спутников: Часов Яра и Соледара, которые вошли в Соледарскую объединенную территориальную громаду.

Начальник финансового управления Бахмутского городского совета Алексей Ткаченко оптимистично оценил бюджет 2017 года, хотя и признал, что увеличение расходов повлечет за собой необходимость поиска резервов. Ими могут стать дальнейшая легализация занятости, увеличение поступлений по оплате за землю.

Бюджет Бахмута на 2017 год составил 698,6 млн грн. Собственные поступления — 258,8 млн грн, все остальное — государственные и областные субвенции. При этом в новом году изменены правила использования субвенции для образования и медицины. Деньги из госбюджета могут быть потрачены только на зарплату учителей, а в медицине — на текущие расходы, за исключением оплаты энергоносителей.

Медики одними из первых ощутят на себе новшества. В 2017 году предполагается сокращение количества сотрудников, занятых в сфере здравоохранения. Необходимо сэкономить 22 млн грн. Сейчас говорят о сокращении только свободных ставок, но потом дойдут и до сокращения работающих людей. Работающие пенсионеры уже говорят о том, что им придется уходить на заслуженный отдых.

Тем не менее, Бахмут увеличил нормы расходов на питание и лечение: в два раза – с 3 до 6 грн на питание из расчета на одно койко-место в день; на 50% на медикаменты (с 4 до 6 грн); с 7 до 10 грн увеличена норма для пациентов специальных отделений центральной районной больницы. Кроме того, город будет оплачивать питание учащихся 1-4 классов, которое больше не является государственной социальной гарантией.

Серьезной нагрузкой для местного бюджета станет социальная сфера. Так, 13 млн грн будет выделено на компенсацию бесплатного проезда льготников, из них: 11 млн грн получит коммунальное предприятие «Бахмутэлектротранс», по миллиону – железная дорога и автоперевозчики.

Резервный фонд бюджета 2017 года составит 400 тыс. грн.

По материалам: Вечерний БахмутЪ, Знамя индустрии

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