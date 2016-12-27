Президент назначил нового главу Волновахского района. Испытательный срок – 1 месяц. Новости

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Волновахской районной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению Президента Украины №300 / 2016-рп от 26 декабря 2016, Волновахский район Донецкой области возглавил Александр Баранник.

«Назначить Баранника Александра Леонидовича председателем Волновахской районной государственной администрации Донецкой области с 26 декабря 2016 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», – говорится в распоряжении.

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