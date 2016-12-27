В Северодонецке открыта современная кардиохирургическая лаборатория, где будут оперировать бесплатно (Фото). Главная

Кардиологических больных Луганщины отныне будут бесплатно оперировать по европейским стандартам. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз на странице в Facebook.

По его словам, в Северодонецке открыта современная кардиохирургическая лаборатория малоинвазивных вмешательств.

«Это первая ступень к развитию третьего уровня медицины в области и значительный шаг на пути сохранения жизни и здоровья наших сограждан, ведь в области фиксируется около тысячи инфарктов в год. Средства на проведение коронарографичного обследования и стентирование выделяются из областного и городского бюджетов», – написал Гарбуз.

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