К вечеру прифронтовая Авдеевка будет с водой. Главная

26 декабря было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. В настоящее время производится промывка фильтров и заполнение гидротехнических сооружений водой. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«На 13:00 запланирован пуск насосных агрегатов. Предположительно после 18 часов вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее – в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Васильевку, Крутую Балку)», – отмечается в сообщении.