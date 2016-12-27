В Донецкой области открыли восстановленный мост через р. Сухая Плотва. Главная

Уничтоженный во время боевых действий в 2014 году мост через р. Сухая Плотва сдан в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«Уничтоженный в 2014 году российскими боевиками мост в окрестностях Северска сдали сегодня в эксплуатацию. Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожены опоры и пролет. Мы начали восстанавливать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую», – написал Жебривский.

По словам губернатора, новый мост на 4 метра длиннее и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление сооружения было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн из областного бюджета.

Павел Жебривский также напомнил, что в настоящее время завершается восстановление еще двух уничтоженных во время боевых действий мостов – в Семеновке, у Славянска, и 300-метрового моста через Северский Донец в селе Закотное. «До Нового года и их сдадим в эксплуатацию», – заверил губернатор.

В Донецкой области остаются еще 7 взорванных боевиками в 2014 году мостов, но они находятся в серой зоне и их восстановление пока не рассматривается.

«Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, к которым лет 20 не заглядывали ремонтники», – пообещал Жебривский.

Фото: Facebook Павла Жебривского