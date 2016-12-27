«Нормандский формат» нужно расширить, – глава МИД Польши. Главная

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы. Об этом, как сообщает «УНИАН», говорится в его заявлении, распространенном на сайте МИД Польши.

«По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены», – сказал он.

По мнению Ващиковского, для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять «нормандский формат». Он подчеркнул, что Польша, как страна, которая граничит с РФ (Калининградская обл. РФ, – ред.), настаивает на расширении группы в Минске, включив в ее состав США и Польшу.

«Нужно расширить нормандский формат, потому что только европейские государства, такие, как Франция или Германия не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы единственное государство ЕС и НАТО, которое граничит как с агрессором, так и жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет на нас влиять», – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Фото: REUTERS