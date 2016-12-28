На Луганщине местные бюджеты получили почти 2 млрд грн налогов и сборов. Главная

На Луганщине за 11 месяцев 2016 года физические лица заплатили налогов и сборов более 60% от общего числа поступлений в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.
С начала года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 1 млрд 913 млн грн налогов и сборов. Это на 296,5 млн грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Наиболее весомым поступлением является налог на доходы физических лиц, который в течение января – ноября поступил в объеме 1 млрд 148 млн грн.
В ведомстве отмечают, что именно доходы местных громад направляются на нужды, развитие и благоустройство городов и поселков.
Читайте также:
- Луганская область рассчитывает получить в 2017 году из Госфонда регионального развития 6,5 млрд грн
- В 2015 году из выделенных на восстановление 300 млн грн Луганщина освоила лишь 22%, Донетчина – 45%
- Луганская область освоила лишь 48% средств, выделенных на региональные проекты
- Луганская область освоила всего лишь 22% средств, выделенных на развития
- На развитие Луганской области предусмотрено 200 млн грн. 50% средств уже освоено
- В 2016 году на восстановление Луганщины выделено 242 млн грн, освоено – 10%
Комментарии