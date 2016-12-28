На Луганщине местные бюджеты получили почти 2 млрд грн налогов и сборов. Главная

На Луганщине за 11 месяцев 2016 года физические лица заплатили налогов и сборов более 60% от общего числа поступлений в местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

С начала года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 1 млрд 913 млн грн налогов и сборов. Это на 296,5 млн грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наиболее весомым поступлением является налог на доходы физических лиц, который в течение января – ноября поступил в объеме 1 млрд 148 млн грн.

В ведомстве отмечают, что именно доходы местных громад направляются на нужды, развитие и благоустройство городов и поселков.

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