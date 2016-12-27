Переселенка из Донбасса в суде отстояла свое право голосовать на выборах. Новости

В Луцке переселенка из Донбасса Юлия Лементар обратилась в суд с требованием внести ее в списки избирателей и соответственно дать право голоса – суд полностью удовлетворил требования женщины.

Юлия, более года проживающая в Луцке, первоначально обратилась в Отдел ведения госреестра избирателей Луцкого городского совета с просьбой внести ее в списки избирателей, однако чиновники отказали ей. На основании отказа она подала иск в суд о восстановлении своих избирательных прав истца.

Луцкий городской суд иск удовлетворил, признав решение чиновников противоправными и обязав их внести данные переселенки в списки избирателей.

«Наконец-то случилось, переселенцы начинают добиваться выполнения Конституции. А именно голосовать на всех выборах, как все граждане Украины. Напомним, до этого был принят антиконституционный закон о местных выборах, который запрещал внесение ВПЛ в списки избирателей, следовательно, лишал право голоса. А суд своим решением обязал внести переселенца в список избирателей, а следовательно, и дать право голоса», – комментирует событие Ресурс для переселенцев.

Источник: Вчасно