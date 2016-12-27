На Луганщине выделили 150 млн грн из бюджета на жилье для переселенцев. Главная

Из бюджета Луганской области выделено 150 млн грн на жилье для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как рассказал руководитель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз, уже прошли экспертизу те здания, которые можно переоборудовать под жилые помещения, это примерно 200 квартир.

Также стоит вопрос о строительстве домов для переселенцев-медиков. Один дом будет строиться в городе Рубежное, а другой – в Северодонецке.

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