Онлайн-тест: Что вы знаете о своем эмоциональном интеллекте? . Главная

Сегодня, 27 декабря, психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова запустили новый онлайн-тест «Что вы знаете о своем эмоциональном интеллекте?». Опросник поможет понять, насколько успешно вы умеете управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

В последнее время об эмоциональном интеллекте говорят все чаще, но для многих этот термин остается неизвестным или непонятным.

Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать и контролировать свои эмоции, а также эмоции окружающих. Считается, что эмоциональный интеллект куда более важный фактор для успеха человека, чем академический интеллект. Эмоциональный интеллект позволяет эффективно влиять на свое и чужое поведение посредством управления своими эмоциями и чувствами, а также эмоциями и чувствами других людей.

Одно из замечательных следствий развития эмоционального интеллекта – уменьшение негативных эмоций. Хорошо развитый эмоциональный интеллект позволяет быстро разобраться с причинами негативных эмоций, оценить ситуацию и отреагировать на нее разумно, вместо того, чтобы испытывать негативные эмоции продолжительное время.

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