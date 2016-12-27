Донецкая таможня: внешнеторговый оборот – более 3,3 млрд долларов. Новости

В Донецкой таможне в течение января – ноября 2016 года было оформлено почти 45 тыс. таможенных деклараций, что на 10% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Внешнеторговый оборот за январь – ноябрь 2016 года составил 3 млрд 367 млн долларов. Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Донецкой области.
В ведомстве сообщили, что ежемесячно в течение всего года наблюдается постепенное увеличение количества оформленных таможенных деклараций по сравнению с аналогичными показателями 2015 года.
Из общего количества оформленных таможенных деклараций:
- 70% – на вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины;
- 16% – на ввоз товаров на таможенную территорию Украины;
- 14% – другие таможенные режимы.
Внешнеторговый оборот за январь – ноябрь 2016 года составил 3 млрд 367 млн долларов. При этом импортировано товаров на 580 млн долларов, экспортировано – на 2 млрд 687 млн долларов.
С августа 2016 года в таможне работает Информационно-телекоммуникационная система органов доходов и сборов по принципу «единое окно». В рамках реализации этого принципа в Донецкой таможне в течение ноября 2016 года было оформлено 233 таможенные декларации в режиме импорт, что составляет более 36% от общего количества оформленных импортных таможенных деклараций. В режиме экспорт оформлено 812 таможенных деклараций, что составляет 20% от общего объема экспортных таможенных деклараций.
Среднее количество оформленных таможенных деклараций через «единое окно» выросло с 16% в октябре до почти 23% в ноябре от общего количества экспортных и импортных таможенных деклараций, оформленных за соответствующие периоды.
В январе – ноябре 2016 года в Донецкой таможне были оформлены внешнеторговые операции 593 лицам. Из них:
- 52% – экспортеры;
- 33% – импортеры;
- 15% – те, которые осуществляли как экспортные, так и импортные операции.
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