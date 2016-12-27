В Мариуполе засияла 50-метровая елка, выстроенная из легковых автомобилей. Новости

В Мариуполе засияла 50-метровая елка, выстроенная из легковых автомобилей

27.12.16 15:33 dnews.dn.ua Новости 4

В Мариуполе засияла 50-метровая елка, выстроенная из легковых автомобилей

В Мариуполе (Донецкая обл.) выстроили елку из 25 машин различных марок. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В преддверии Нового года общественная организация «Автолюбители Мариуполя» выстроили автоелку. В уникальной акции приняли участие автоспортсмены, а также автомобилисты города. Организаторы таким необычным образом поздравили с наступающими новогодними праздниками жителей Мариуполя и всей Украины.

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