В Мариуполе засияла 50-метровая елка, выстроенная из легковых автомобилей. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) выстроили елку из 25 машин различных марок. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В преддверии Нового года общественная организация «Автолюбители Мариуполя» выстроили автоелку. В уникальной акции приняли участие автоспортсмены, а также автомобилисты города. Организаторы таким необычным образом поздравили с наступающими новогодними праздниками жителей Мариуполя и всей Украины.

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