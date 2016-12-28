В Покровске невозможно дозвониться на «102». Жители через «103» просят медиков вызвать полицию. Главная

В Покровске (до переименования город Красноармейск, Донецкая обл.) жителям сложно, а чаще всего невозможно дозвониться по телефону «102». Такая претензия была высказана депутатами Покровского городского совета заместителю начальника Покровского отдела полиции Андрею Епуру 22 декабря в ходе отчета полиции о работе отдела за 2016 год.

Депутат Павел Глебский уточнил, что для вызова полиции иногда приходится прибегать к хитрости – позвонить на «103» и попросить медиков связаться с полицейскими по мобильной связи.

Как отметил депутат Евгений Костенников, городские власти со своей стороны никогда не отказывают в помощи полицейским, выделяя средства на финансирование острых потребностей. «Если бы граждане могли оперативно сообщать о правонарушениях, то и раскрываемость бы выросла. Если для обеспечения полноценной телефонной связи необходимы дополнительные деньги – депутатский корпус может рассмотреть и этот вопрос», – убежден он.

В свою очередь Епур пояснил, что дело не в деньгах. По его словам, в данный момент в полиции работает всего две стационарные линии «102», которых явно недостаточно. В настоящее время правоохранители ожидают от «Укртелекома» (Покровское подразделение «Укртелекома» переподчинено филиалу в городе Днепре) выделения еще двух дополнительных каналов телефонной связи, что поможет решить проблему.

Источник: ТК «Орбита»

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