Без решения Президента никакой блокады неподконтрольного Донбасса не будет, – Турчинов. Главная

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции Президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
«Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет», – сказал он журналистам во вторник, 27 декабря.
При этом Турчинов подчеркнул, что военнослужащие должны исполнять приказы командования.
«Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать будут только дестабилизировать ситуацию», – прокомментировал инициативу добровольцев и ветеранов АТО секретарь СНБО Украины.
Как сообщалось, 26 декабря ветераны АТО на востоке Украины и волонтеры заявили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Фото: inforesist.org
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